В ООН напомнили о резолюции об «одном Китае» из-за визита Пелоси на Тайвань

Представитель генсека Дюжаррик заявил, что ООН руководствуется резолюцией об «одном Китае»

ООН в отношении к визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань руководствуется резолюцией Генассамблеи об одном Китае. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

«Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю», — напомнил Дюжаррик, комментируя визит Пелоси на Тайвань.

Согласно этой резолюции, Генассамблея ООН признает, что представители правительства КНР являются единственными законными представителями Китая в ООН и что КНР является одним из постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Самолет Пелоси приземлился в аэропорту Суньшан в Тайбэе 2 августа около 17:42 по московскому времени. В своем заявлении спикер палаты представителей назвала визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.

Ранее посол Китая в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что ответ Китая на визит спикера Пелоси на Тайвань будет мощным и сильным. Он подчеркнул, что Пекин «сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны и имеет на это полное право».