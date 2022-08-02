Расчленивший россиянина рецидивист рассказал о преступлении на видео

Рецидивист рассказал на видео, как расчленил электропилой приятеля и спрятал тело в лесу

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) показало видео допроса рецидивиста, который зарезал ножом мужчину и расчленил его тело электропилой. Ролик во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах фигурант рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, как все произошло — мужчина затащил убитого приятеля в ванну, завел электропилу и разделил его на части, после чего упаковал в полиэтиленовые пакеты, которые сложил в сумки и вывез в лес в Волосовском районе. «Там тихо, спокойно и темно», — пояснил обвиняемый.

Ранее сообщалось, что 20 июля 21-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. По ее словам, 12 июля тот уехал на такси в Колпино и не вышел на связь. Правоохранители совместно с волонтерами начали поиски, а родные пропавшего размещали объявления в сети.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали в квартире в Тосненском переулке Колпино местного жителя, к которому в день пропажи приехал петербуржец. Как оказалось, мужчины выпивали и поссорились, после чего хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь, нанеся ему смертельное ранение. Чтобы скрыть следы преступления он расчленил убитого электропилой и ножом, после чего вывез останки в лес у деревни Черное в Волосовском районе и закопал, а орудие убийства выбросил в пруд.

1 августа правоохранители нашли части тела пропавшего в указанном фигурантом месте.

Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина уже был ранее судим, недавно он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.