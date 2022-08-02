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Расчленивший россиянина рецидивист рассказал о преступлении на видео

Рецидивист рассказал на видео, как расчленил электропилой приятеля и спрятал тело в лесу

Следственное управление Следственного комитета России (СКР) показало видео допроса рецидивиста, который зарезал ножом мужчину и расчленил его тело электропилой. Ролик во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах фигурант рассказывает сотрудникам правоохранительных органов, как все произошло — мужчина затащил убитого приятеля в ванну, завел электропилу и разделил его на части, после чего упаковал в полиэтиленовые пакеты, которые сложил в сумки и вывез в лес в Волосовском районе. «Там тихо, спокойно и темно», — пояснил обвиняемый.

Ранее сообщалось, что 20 июля 21-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. По ее словам, 12 июля тот уехал на такси в Колпино и не вышел на связь. Правоохранители совместно с волонтерами начали поиски, а родные пропавшего размещали объявления в сети.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали в квартире в Тосненском переулке Колпино местного жителя, к которому в день пропажи приехал петербуржец. Как оказалось, мужчины выпивали и поссорились, после чего хозяин квартиры ударил гостя ножом в грудь, нанеся ему смертельное ранение. Чтобы скрыть следы преступления он расчленил убитого электропилой и ножом, после чего вывез останки в лес у деревни Черное в Волосовском районе и закопал, а орудие убийства выбросил в пруд.

1 августа правоохранители нашли части тела пропавшего в указанном фигурантом месте.

Следователи возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Мужчина уже был ранее судим, недавно он вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство.

Екатерина Власова
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