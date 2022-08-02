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Трасс оговорилась и пообещала бороться за Путина

Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс заявила, что продолжит бороться за Путина

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Претендующая на пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, занимающая должность главы МИД Соединенного Королевства, оговорилась, высказываясь о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина!» — заявила Трасс, выступая перед коллегами по Консервативной партии в Эксетере.

Через мгновение глава внешнеполитического ведомства поправила себя, уточнив, что хотела заявить о намерении бороться с российским лидером.

Известно, что и бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак, который также является кандидатом на пост премьер-министра, тоже выступил с заявлением, что у него хватит смелости противостоять России даже при высоких ценах на энергию из-за сокращения поставок газа в Европу.

Ранее в Британии оценили работу МИД под руководством Трасс: согласно оценкам британского Института правительства, министерству не удалось восстановить свои позиции, моральный дух персонала низкий, а экспертных знаний по России катастрофически не хватает.

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Варвара Кошечкина
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