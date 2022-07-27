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Кандидат в премьеры Британии заявил о готовности противостоять России

Риши Сунак заявил, что готов противостоять России несмотря на высокие цены на энергию

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак, кандидат на пост премьер-министра, заявил, что у него хватит смелости противостоять России даже при высоких ценах на энергию из-за сокращения поставок газа в Европу. Трансляцию дебатов кандидатов на должность британского премьера и главы Консервативной партии вел телеканал Talk TV.

Он подчеркнул, что противостояние президенту России Владимиру Путину «действительно требует жесткой позиции». При этом Сунак признал, что такая конфронтация затронет всех. «Часть противостояния Путину заключается в признании всеми нами как страной того, как это повлияет на счета за энергию, и в решимости пройти через это», — заявил он.

Ранее дебаты кандидатов в премьеры Британии остановили из-за обморока у ведущей Кейт МакКанн. В ходе прений глава британского МИД Лиз Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот.

Ксения Назарова
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