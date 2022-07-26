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Стала известна причина остановки дебатов с участием Трасс после слов о Путине

Дебаты кандидатов в премьеры Британии остановили из-за обморока у ведущей МакКанн

Фото: Jacob King / Pool / Reuters

Стала известна причина остановки прямого эфира с выборными дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Talk TV, который проводил трансляцию.

Уточняется, что телеведущая Кейт Маккенн упала в обморок. «Несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты», — говорится в сообщении. Телеканал принес извинения зрителям и слушателям.

Ранее сообщалось, что в ходе дебатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра королевства Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот.

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