Стала известна причина остановки дебатов с участием Трасс после слов о Путине

Дебаты кандидатов в премьеры Британии остановили из-за обморока у ведущей МакКанн

Стала известна причина остановки прямого эфира с выборными дебатами между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Talk TV, который проводил трансляцию.

Уточняется, что телеведущая Кейт Маккенн упала в обморок. «Несмотря на то, что она в порядке, по совету медиков мы не возобновим дебаты», — говорится в сообщении. Телеканал принес извинения зрителям и слушателям.

Ранее сообщалось, что в ходе дебатов на пост главы Консервативной партии и премьер-министра королевства Трасс говорила о президенте России Владимире Путине. В этот момент за кадром послышался грохот.