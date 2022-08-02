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Стало известно о расколе между сотрудниками украинской Службы безопасности

РИА Новости сообщило о расколе в Службе безопасности Украины

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Службе безопасности Украине (СБУ) произошел раскол между сбежавшими от российской армии сотрудниками и теми, кто ратует за «чистоту рядов». Об этом рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на полученную информацию от офицеров СБУ.

Он уточнил, что ему стало известно об этом от офицеров СБУ. Собеседник агентства отметил, что сбежавших с подконтрольных России территорий обвиняют в утрате секретных архивов и переходе на российскую сторону.

Кроме того, источник агентства добавил, что растет напряженность и подозрительность между старыми кадрами и новым поколением контрразведчиков. Он пояснил, что старшее поколение сотрудников СБУ обвиняют в небрежном отношении к государственной тайне и халатности.

Ранее стало известно, что бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Дмитриев, курировавший вербовку в Донецкой народной республике, сдался российским силовикам.

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Марина Совина
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