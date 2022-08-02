Тарасова раскритиковала канадскую чемпионку ОИ за высмеивание слов Тутберидзе

Тарасова назвала обвинения канадской чемпионки ОИ Дюамель в адрес Тутберидзе ложными

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала олимпийскую чемпионку из Канады Меган Дюамель за слова в адрес Этери Тутберидзе. Ее цитирует РБК.

Тарасова назвала обвинения Дюамель ложными и призвала не верить им. «Не хватало, чтоб мы думали о ее мнении. Кто она такая? Пусть она лучше позаботится о том, что говорит неправду, и ее за ложные обвинения [Международный союз конькобежцев] ISU могут лишить олимпийской медали», — заявила она.

Ранее Дюамель высмеяла комментарии Тутберидзе об отстранении российских фигуристов. «В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она не следовала fair play», — напомнила канадка.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил российских фигуристов. «Конечно, так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт?» — отметила она.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине вокруг ученицы Тутберидзе Камилы Валиевой разгорелся допинг-скандал. В пробе спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.