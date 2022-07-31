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Спорт

Тутберидзе высказалась об отстранении российских фигуристов

Этери Тутберидзе назвала отстранение российских фигуристов ужасающей ошибкой

Фото: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о ситуациии с отстранением российских фигуристов от международных стартов. Пост доступен в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) специалиста.

Тутберидзе подчеркнула, что не принимает решение Международного союза конькобежцев (ISU), который отстранил фигуристов из России. «Конечно, так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт?» — отметила она.

Тутберидзе назвала санкции против российских спортсменов ужасающей ошибкой. Она также призвала прекратить обновления рейтингов и награждения титулами из-за отсутствия на стартах отечественных фигуристов.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Николай Костюков
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