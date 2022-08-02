Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Юнион
Сегодня
21:45 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Монако
Сегодня
21:00 (Мск)
ПСВ Эйндховен
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
4 августа
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
АЕК Ларнака
4 августа
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Тайсон поддержал Джошуа перед боем с Усиком

Майк Тайсон заявил, что британец Энтони Джошуа способен на многое в бою с украинцем Усиком
Майк Тайсон

Майк Тайсон. Фото: Joe Camporeale / USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон в подкасте журналиста Джо Рогана поддержал британского боксера Энтони Джошуа перед боем с украинцем Александром Усиком.

«Джошуа на многое способен, и он никогда не терял духа. Он все еще учится и может многому научиться. Этим он и опасен. У него огромный потенциал, поэтому он способен на победу», — заявил спортсмен. Он посчитал, что британцу необходимо вымотать соперника, из-за чего тот потеряет внимательность.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Китай анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем
Константин Богомолов рассказал об отношении к россиянам за границей
Россиянам назвали методы отсрочки старения мозга
США запретили своим компаниям расширять производство в Китае
В США перечислили использованное в спецоперации «оружие будущего»
Китай запустит неядерные ракеты возле Тайваня
Россиянам спрогнозировали рост цен на квартиры
Специалист назвал возможные способы взлома страницы Медведева
Трасс оговорилась и пообещала бороться за Путина
Олимпийский чемпион анонсировал возобновление карьеры Ковальчуком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.