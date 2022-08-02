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Украина начала вывоз секретных документов из Днепропетровска к польской границе

Украина начала вывоз секретных документов госорганов из Днепропетровска к польской границе

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские власти начали вывоз документов государственных органов страны, в том числе секретных, из Днепропетровска в города, расположенные на границе с Польшей и Румынией. Об этом ТАСС сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.

«В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу, в города на Украине, которые граничат [с этими странами], документацию, архивы, делопроизводство, секретные и так далее», — рассказал Киселев.

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Ранее замминистра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил о последнем шансе для Вооруженных сил Украины в Авдеевке сдаться: «Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки c призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие. Думаю, это последний шанс для украинских вояк».

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