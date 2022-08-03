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Собчак рассказала о подтверждении диагноза Чубайса с частичным параличом лица

Собчак заявила, что у Чубайса подтвердился синдром Гийена-Барре с частичным параличом лица

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У бывшего вице-премьера и главы «Роснано» Анатолия Чубайса подтвердился диагноз — синдром Гийена-Барре. Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Собчак отметила, что узнала данную информацию от жены бывшего политика Авдотьи Смирновой. По ее словам, состояние Чубайса стабилизировалось, но он по-прежнему в реанимации.

«Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица», — написала Собчак.

По ее мнению, болезнь Чубайса не связана с коронавирусом, поскольку, по словам Собчак, он переболел им два года назад, а последнюю прививку сделал подгода назад.

О госпитализации Анатолия Чубайса сообщалось 31 июля. Отмечалось, что он попал в отделении реанимации одной из европейских клиник. Экс-главе «Роснано» стало плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии.

Синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает сам себя пожирать, рассказал в беседе с «Лентой.ру» врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович. По его словам, оно лечится иммунными препаратами, которые прекращают эту реакцию, а также специальными методами очистки крови. При этом после этого организм нуждается в восстановлении, так как двигательные нарушения сохраняются достаточно долго.

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Игорь Дмитров
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