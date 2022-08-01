Врач раскрыл последствия выявленной у Чубайса болезни

Невролог Шахнович: при заболевании, как у Чубайса, клетки поедают оболочку нервов

Синдром Гийена — Барре, с которым попал в реанимацию экс-глава «Роснано», бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс, — это аутоиммунное заболевание, при котором организм начинает сам себя пожирать. Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович раскрыл подробности этой болезни в разговоре с «Лентой.ру».

«Это аутоиммунное заболевание, когда вырабатываются патологические антитела, клетки, которые начинают поедать оболочку нервов, и в основном это двигательные нервы — из-за этого возникает нарушение движений. Это достаточно неприятное заболевание, и его первопричина не очень понятна», — описал диагноз Чубайса невролог.

По его словам, заболевание лечится иммунными препаратами, которые прекращают эту реакцию, а также специальными методами очистки крови. При этом после перенесенного синдрома Гийена — Барре организм нуждается в восстановлении, так как двигательные нарушения сохраняются достаточно долго.

Анатолий Чубайс почувствовал себя плохо во время отдыха на Изумрудном побережье острова Сардиния в Италии. Его супруга Авдотья Смирнова сообщила, что у политика внезапно «начали отниматься руки и ноги». 31 июля он попал в реанимацию с диагнозом «синдром Гийена — Барре».

