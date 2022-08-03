Емельяненко назвал самые сложные бои в карьере

Федор Емельяненко назвал бои с Антонио Ногейрой и Мирко Филиповичем самыми сложными

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал самые сложные поединки в карьере. Об этом сообщает ТАСС.

45-летний тяжеловес заявил, что наиболее трудными боями стали схватки под эгидой Pride — против бразильца Антонио Ногейры и хорвата Мирко Филиповича. Он допустил, что его заключительный бой в карьере будет еще тяжелее.

Емельяненко дрался против Ногейры трижды. На счету россиянина две победы, один бой был признан несостоявшимся. Поединок против Филиповича завершился победой Емельяненко единогласным решением.

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Емельяненко нацелен на проведение матча-реванша против американца Райана Бэйдера. В январе 2019-го американский боец нокаутировал Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator.