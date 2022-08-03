Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Атлетико Минейро
Завтра
03:30 (Мск)
Палмейрас
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
Велес Сарсфилд
Завтра
03:30 (Мск)
Тальерес
Кубок Либертадорес|1/4 финала. 1-й матч
АЕК Ларнака
Завтра
18:30 (Мск)
Партизан
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шэмрок Роверс
Завтра
22:00 (Мск)
Шкупи
Лига Европы|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Спорт

Емельяненко назвал самые сложные бои в карьере

Федор Емельяненко назвал бои с Антонио Ногейрой и Мирко Филиповичем самыми сложными

Фото: пресс-служба Bellator / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал самые сложные поединки в карьере. Об этом сообщает ТАСС.

45-летний тяжеловес заявил, что наиболее трудными боями стали схватки под эгидой Pride — против бразильца Антонио Ногейры и хорвата Мирко Филиповича. Он допустил, что его заключительный бой в карьере будет еще тяжелее.

Емельяненко дрался против Ногейры трижды. На счету россиянина две победы, один бой был признан несостоявшимся. Поединок против Филиповича завершился победой Емельяненко единогласным решением.

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Емельяненко нацелен на проведение матча-реванша против американца Райана Бэйдера. В январе 2019-го американский боец нокаутировал Емельяненко в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

На счету Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Поджог назвали единственной версией пожара на складе Ozon в Подмосковье
Воробьев заявил о невозможности спасения сгоревшего склада Ozon
Швейцария ввела санкции в отношении Сбербанка
В ЛНР объяснили запрет украинских военных на эвакуацию мирных жителей
В Молдавии понадеялись на помощь США в преодолении энергетического кризиса
Для россиян запустят еще один дополнительный поезд в Крым
В Эстонии предложили отменить изучение русского языка в школах
Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Чубайса
Бывший сотрудник Ozon раскрыл подробности об эвакуации из горящего склада
Российский школьник напал на сверстника с ножом из-за места на турнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.