Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В Подмосковье подорожали дачи

ЦИАН: дачи в Подмосковье с начала 2022 года подорожали на девять процентов

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

С начала 2022 года в Московской области подорожали дачи. К июлю средняя стоимость подобных объектов увеличилась на девять процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Эксперты проанализировали динамику изменения цен на дачи — одноэтажные дома площадью от 50 до 500 квадратных метров, стоимость которых не превышает восьми миллионов рублей. По данным сервиса, в этом сегменте в отличие от коттеджей в 2022 году рост цен не прекращался.

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Сегодня
А ты попробуй. Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
А ты попробуй.Как в России протестировать новую квартиру, прежде чем отдавать за нее миллионы?
25 июля 2022

За год дачи в Подмосковье подорожали на 25 процентов. В весенние и летние месяцы цены увеличивались примерно на процент. Что касается стоимости дач в разных частях региона, то минимальный рост зафиксирован на Рязанском и Пятницком шоссе — дачи подорожали на 4 и 10 процентов соответственно.

Ранее в ЦИАН выяснили, что к концу второго квартала 2022 года самым популярным направлением Подмосковья для аренды дачи назвали Ярославское шоссе — на него пришлось 26 процентов спроса. Ниже в рейтинге популярных направлений расположилось Ленинградское шоссе, топ-3 списка замкнуло Новорижское шоссе.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Депутата Госдумы осудили на 10 лет по делу о крупнейшей в истории России взятке
Стало известно состояние пострадавших при пожаре на складе Ozon
Дмитрий Нагиев сообщил о пополнении в семье его сына
Россиян предупредили о мошенническом клоне популярного сайта
Российским фермерам запретили использовать названия «Гауда», «Эдам» и «Маасдам»
Ozon пообещал покупателям и продавцам компенсации за сгоревшие товары
Швейцария присоединилась к «золотым» санкциям против России
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили исчезновение игры
В Подмосковье подорожали дачи
В Кремле оценили шансы Украины на возвращение Донбасса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.