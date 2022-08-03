В Подмосковье подорожали дачи

ЦИАН: дачи в Подмосковье с начала 2022 года подорожали на девять процентов

С начала 2022 года в Московской области подорожали дачи. К июлю средняя стоимость подобных объектов увеличилась на девять процентов. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

Эксперты проанализировали динамику изменения цен на дачи — одноэтажные дома площадью от 50 до 500 квадратных метров, стоимость которых не превышает восьми миллионов рублей. По данным сервиса, в этом сегменте в отличие от коттеджей в 2022 году рост цен не прекращался.

За год дачи в Подмосковье подорожали на 25 процентов. В весенние и летние месяцы цены увеличивались примерно на процент. Что касается стоимости дач в разных частях региона, то минимальный рост зафиксирован на Рязанском и Пятницком шоссе — дачи подорожали на 4 и 10 процентов соответственно.

Ранее в ЦИАН выяснили, что к концу второго квартала 2022 года самым популярным направлением Подмосковья для аренды дачи назвали Ярославское шоссе — на него пришлось 26 процентов спроса. Ниже в рейтинге популярных направлений расположилось Ленинградское шоссе, топ-3 списка замкнуло Новорижское шоссе.