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Зеленский дал гражданство Украины экс-адвокату Фейгину

Владимир Зеленский закрытым указом дал гражданство российскому экс-адвокату Фейгину

Фото: Jon Nazca / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский закрытым указом дал гражданство бывшему российскому адвокату Марку Фейгину, сообщает Telegram-канал BRIEF.

В апреле 2022 года Минюст РФ внес Фейгина в список СМИ-иноагентов. Позднее, в конце июня, стало известно, что бывший адвокат попытался оспорить это решение.

Ранее Фейгин защищал участниц Pussy Riot и Надежду Савченко. В 2018 году его лишили статуса адвоката.

В настоящее время Фейгин ведет свой YouTube-канал, в котором регулярно проводит эфиры с советником главы офиса президента Украины, блогером Алексеем Арестовичем. На одной из таких трансляций Арестович назвал условие атаки Вооруженных сил Украины на Крымский мост.

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Василий Мека
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