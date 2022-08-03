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Сборной России в три раза сократили квоту на участие в ЧМ по фигурному катанию

ISU в три раза сократил сборной России квоту на участие в ЧМ-2023 по фигурному катанию

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил сборной России по фигурному катанию подавать больше одной заявки в каждом виде программы для участия в чемпионате мира 2023 года. Об этом сообщается на сайте ISU.

Ограничение также распространяется на юниорский чемпионат мира. При этом на первенстве Европы-2023 россияне сохранят полную квоту. В ISU также уточнили, что решение о допуске спортсменов из России до международных турниров будет приниматься отдельно.

Таким образом, квота для сборной России на чемпионат мира сократилась в три раза. Ранее в каждом виде программы у страны было по три заявки. ЧЕ-2023 пройдет в финском Эспоо с 23 по 29 января, чемпионат мира 2023 года состоится в японской Сайтаме с 20 по 26 марта.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Алексей Гусев
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