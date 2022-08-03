ISU оценил идею Тутберидзе отказаться от титульных турниров без россиян

ISU назвал идею тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов провокацией

В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили идею заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ISU назвали заявления тренера провокациями, на которые никто не обращает внимания. «Едва ли они найдут поддержку. Это выглядит как заявление для внутреннего пользования в России. Это эмоции, не более того», — посчитали в организации.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение ISU, который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.