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ISU оценил идею Тутберидзе отказаться от титульных турниров без россиян

ISU назвал идею тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов провокацией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Международном союзе конькобежцев (ISU) оценили идею заслуженного тренера России Этери Тутберидзе заморозить рейтинги и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В ISU назвали заявления тренера провокациями, на которые никто не обращает внимания. «Едва ли они найдут поддержку. Это выглядит как заявление для внутреннего пользования в России. Это эмоции, не более того», — посчитали в организации.

31 июля Тутберидзе заявила, что не принимает решение ISU, который отстранил российских фигуристов. Она посчитала, что это противоречит основным принципам честного спорта.

7 июня ISU на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Анастасия Борисова
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