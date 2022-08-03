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Комментатор UFC осудил призывы вернуть в США баскетболистку Грайнер

Комментатор UFC Джо Роган осудил призывы вернуть в США баскетболистку Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Американский актер, стендапер и комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган высказался относительно призывов вернуть в США арестованную в России баскетболистку Бриттни Грайнер. Он коснулся темы в ходе эфира авторского подкаста.

Роган удивился тому, что его соотечественники активно обсуждают тему возможного обмена Грайнер на осужденного за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. «Люди говорят, что Россия должна ее отпустить. Но у нас в стране многих сажают за марихуану, и они сидят в тюрьмах годами. Тут есть какие-то отличия?» — возмутился он. Роган подчеркнул, что выступает за декриминализацию марихуаны, и напомнил, что в США тюремные сроки за хранение каннабиса получили десятки тысяч человек.

Администрация действующего президента США Джо Байдена активно выступает за освобождение Грайнер, которая была арестована в России за контрабанду наркотиков. Американка признала вину в ходе судебного заседания. Спортсменка подчеркнула, что картриджи для вейпа с запрещенным вещество оказались в ее багаже случайно. Баскетболистка отметила, что не намеревалась нарушать российские законы.

Баскетболистку арестовали в марте. Американская спортсменка была задержана в столичном аэропорту Шереметьево.

Николай Костюков
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