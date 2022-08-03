Названы два пути Ozon при выплате компенсаций за сгоревший на складе товар

CEO Moneyplace Ермолаев: продавцов контрафакта на Ozon ждут убытки после пожара

Торгующие контрафактом на Ozon продавцы могут понести серьезные убытки из-за отсутствия необходимых для компенсации накладных на товары. Вероятнее всего, им вернут только сумму в размере тарифа на доставку, считает СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал два пути выплаты компенсаций, по которым может пойти маркетплейс.

О пожаре на складе маркетплейса стало известно 3 августа. В сети распространилось снятое сотрудниками видео, на кадрах которого видно, что над складом поднимаются крупные клубы дыма.

Позднее появились сведения об одном погибшем. Официального подтверждения этой информации пока не было.

Пожар на складе вызвал тревогу у многих клиентов Ozon: если с компенсацией для покупателей все более или менее понятно, то продавцы могут понести серьезные убытки.

«Согласно договору оферты сейчас возможны два сценария развития событий. Первый — Ozon возвращает деньги продавцам за товары по их фактической стоимости. За фактическую стоимость Ozon принимает два разных понятия: "закупочная стоимость, указанная в товарной накладной" и «данные платформы Озон о сумме, которую она должна принять от клиента"», — сказал Ермолаев.

Он объяснил, что, если Ozon примет решение возвращать сумму по закупочной стоимости, то пострадает большое количество продавцов, торгующих контрафактом, приобретенном на таких оптовых складах, как «Садовод», «Южные ворота», ТЯК Москва.

У них накладные отсутствуют, и они не смогут подать заявку на возврат денежных средств в эквиваленте сгоревшего товара. В более выигрышной позиции оказываются те, кто имеет на руках товарные накладные и кто работает "в белую" Дмитрий Ермолаев СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace

«Второй сценарий развития событий для — Ozon принимает решение делать возврат денежных средств, опираясь на розничную цену, указанную в карточке товара на маркетплейсе».

В данном сценарии, по словам Ермолаева, у Ozon появляется риск получения дополнительных расходов на товары, которые выставлялись по сильно завышенных ценам.

«В любом случае, в сложившихся условиях продавцы несут убытки вместе с маркетплейсом: поскольку Ozon убрал с витрины те товары, которые находятся на горящем складе, продавцы уже не могут их реализовать, а значит, несут упущенную выгоду», — предупредил аналитик.

Мы ожидаем официального решения по возмещению убытков от Ozon в течение недели. Наш прогноз такой: либо Ozon будет отталкиваться от цен, указаных на товары в товарных накладных, либо вернет только сумму в размере тарифа за доставку, как указано в договоре оферты Дмитрий Ермолаев СЕO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace

Ранее в пресс-службе компании заявили, что продавцы, сотрудничающие с онлайн-ретейлером, и покупатели, лишившиеся своих покупок в результате пожара на складе в Подмосковье, получат компенсации или возврат денег за утраченные товары. Оценить ущерб в Ozon намерены немного позднее, в настоящее время приоритетом в компании называют заботу о сотрудниках склада, продавцах и покупателях.