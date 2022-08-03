Украина заочно арестовала три российских и одно сирийское судно

Госпогранслужба Украины заявила о заочном аресте трех российских и одного сирийского судна

На Украине суд заочно арестовал три российских и одно сирийское судно, которые якобы участвовали в незаконном вывозе украинского зерна. Об этом в Telegram заявилаГоспогранслужба республики.

«Российские суда "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" и "Михаил Ненашев", а также сирийское Finikia определенное время транспортировали украинское зерно через закрытые порты ТОТ АР Крым», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Информацию о судах, сообщают в ведомстве, пограничники передали подконтрольной Киеву Херсонской областной прокуратуре. В результате было открыто уголовное дело.

В начале июня в Киеве и на Западе обвинили Россию в краже украинского зерна: якобы Москва расхищает запасы, чтобы продать его и получить прибыль.

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на это шуткой. «А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают?» — ответил Лавров на утверждение журналиста о воровстве зерна.