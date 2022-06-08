Лавров шуткой ответил на обвинения в «воровстве» украинского зерна Россией

Глава МИД России Лавров шуткой ответил на слова журналиста о «воровстве» зерна Россией

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой прокомментировал утверждения украинского журналиста о том, что российская сторона якобы ворует украинское зерно. Его слова приводит РИА Новости.

Во время пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу в Анкаре журналист украинского Общественного телевидения задал вопрос российскому министру иностранных дел. Представитель СМИ обвинил Россию в «воровстве» зерна и других товаров на Украине.

«А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать и думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю — мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично — избавить восток Украины от давления неонацистского режима», — ответил Лавров.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения и Россия не чинит никаких препятствий. По мнению Лаврова, нужно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, «если он чем-то еще там командует», дал команду и разрешил иностранным и украинским судам выйти в Черное море.

Переговоры Лаврова и Чавушоглу состоялись в среду, 8 июня, в Анкаре.

Ранее Лавров заявил, что Москва ценит усилия Турции по разблокировке вывоза зерна с Украины. При этом министр отметил, что доля украинского зерна в мировом масштабе не является значимой. Также он подчеркнул, что Москва готова обсуждать кризис с поставками украинского зерна в рамках четырехсторонней встречи с представителями Киева, Анкары и ООН.