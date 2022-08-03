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Усик выкупил права на трансляцию боя с Джошуа ради бесплатного показа на Украине

Александр Усик выкупил права на трансляцию боя с Джошуа ради бесплатного показа на Украине

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик выкупил права на трансляцию своего поединка с британцем Энтони Джошуа. Об этом в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

Представитель 35-летнего спортсмена уточнил, что боксер сделал это ради бесплатного показа поединка на территории страны. «Эти права он бесплатно хочет передать всему украинскому народу, чтобы этот поединок каждый желающий украинец мог наблюдать в прямом эфире», — заявил Красюк.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Алексей Гусев
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