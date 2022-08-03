Переход Миранчука в клуб серии А заблокировали

Тренер «Аталанты» Гасперини заблокировал переход футболиста Алексея Миранчука в «Торино»

Генеральный директор итальянской «Аталанты» Лука Перкасси заявил, что переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино» был заблокирован. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Перкасси рассказал, что трансфер в клуб серии А был остановлен по решению главного тренера Джан Пьеро Гасперини. «В ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука. Гасперини попросил нас удержать игрока», — добавил он.

31 июля журналист Николо Скира сообщил, что Миранчук близок к переходу в «Торино». Отмечалось, что россиянин уйдет в туринский клуб в аренду. Затем клуб сможет выкупить хавбека за 12 миллионов евро и предложить ему контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.