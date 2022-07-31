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Спорт

В Италии анонсировали переход Миранчука из «Аталанты» в другой клуб серии А

Итальянский журналист Скира анонсировал переход Миранчука из «Аталанты» в «Торино»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук перейдет в другой клуб серии А — «Торино». Трансфер в Twitter анонсировал журналист Николо Скира.

По информации источника, клубы близки к оформлению сделки. По ее условиям, россиянин уйдет в туринский клуб в аренду. Затем туринский клуб сможет выкупить Миранчука за 12 миллионов евро и предложить ему контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

29 июня стало известно, что «Аталанта» прекратила выплаты московскому «Локомотиву» за переход Миранчука. Итальянская сторона сослалась на невозможность осуществления переводов в банк, где железнодорожники открыли счет.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в сентябре 2020-го, заключив контракт на четыре года. Его трансфер из «Локомотива» обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллиона евро.

Алексей Гусев
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