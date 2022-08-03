Итальянский прокурор провел разговор с госпитализированным Чубайсом

Прокурор на Сардинии провел разговор с Чубайсом, чтобы «внести ясность» в ситуацию

Прокурор на острове Сардиния провел разговор с экс-главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, находящимся в больнице города Ольбия. Об этом стало известно газете L'Unione Sarda.

По данным издания, местный прокурор Грегорио Капассо пообщался с госпитализированным политиком, чтобы «внести ясность» в ситуацию. Также сообщается, что итальянские спецслужбы разбираются в деле, ожидая результатов анализов крови Чубайса. При этом основной версией ухудшения здоровья остается синдром Гийена — Барре.

Также 3 августа журналистка Ксения Собчак со слов супруги Чубайса Авдотьи Смирновой сообщила, что у политика подтвердился диагноз «синдром Гийена — Барре».

Бывший глава «Роснано», экс-спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс попал в реанимацию на Сардинии 31 июля. Собчак со ссылкой на Авдотью Смирнову сообщила, что ему внезапно стало плохо, «начали отниматься руки и ноги».