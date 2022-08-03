Названы риски при покупке зарубежного жилья для россиян

«Жилфонд»: россияне рискуют арестом недвижимости при покупке зарубежного жилья

В настоящий момент россияне рискуют при покупке любого зарубежного жилья. К такому выводу пришли в агентстве недвижимости «Жилфонд», директор компании Александр Чернокульский назвал «Ленте.ру» проблему, с которой можно столкнуться при совершении сделки.

По словам Чернокульского, приобретенная гражданами России недвижимость может попасть под арест из-за санкций. Степень риска варьируется от страны к стране и зависит от политических событий, которые сложно прогнозировать. Из-за этого россиянам стоит более вдумчиво подходить к покупке зарубежного жилья и учитывать больше нюансов, чем местная законодательная база и потенциальная ликвидность объекта. При выборе страны в первую очередь нужно обращать внимание на ее отношения с Россией.

«Даже если ситуация в настоящее время выглядит достаточно спокойной, а страна считается дружественной, к сожалению, все может измениться очень быстро», — добавил Чернокульский. Он привел в пример Турцию, в недвижимость в которой сейчас массово вкладываются россияне. «Сейчас ситуация для Турции очень выгодна, но разумеется, существует риск, что это изменится. Он очень мал, но и его нельзя исключать», — пояснил эксперт.

Отмечается, что при заморозке жилья собственник не лишается активов. Он остается владельцем объекта, но не может проводить с ним сделки до снятия ареста. Некоторые собственники продолжают сдавать недвижимость в аренду даже после заморозки, однако формально не имеют на это права.

Ранее в июле была оценена вероятность заморозки недвижимости россиян по всей Европе. Президент ассоциации агентств недвижимости Area Николай Винидиктов считает, что другие традиционно нейтральные государства могут последовать примеру Черногории и арестовать имущество попавших в санкционные списки граждан.