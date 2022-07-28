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Оценена вероятность заморозки недвижимости россиян по всей Европе

Риелторы назвали вероятной заморозку недвижимости россиян в странах ЕС из-за санкций

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Примеру Черногории, начавшей заморозку купленной россиянами недвижимости, могут последовать и другие страны Евросоюза (ЕС). Вероятность такого исхода оценили опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент ассоциации агентств недвижимости Area Николай Винидиктов предположил, что солидарные с позицией Черногории страны могут совершить аналогичные действия в отношении имущества попавших в санкционные списки россиян.

«Еще недавно нам казалось, что Черногория и другие традиционно нейтральные государства не пойдут на такой радикальный шаг. Поэтому не исключено, что количество "замороженных" активов граждан РФ будет увеличиваться — не только в Черногории, но и в других странах Евросоюза», — согласилась с точкой зрения эксперта генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская.

При этом вероятность заморозки активов обычных граждан специалисты считают минимальной. Подобное развитие событий можно представить в самом негативном сценарии, уточнила президент Kalinka Group Екатерина Румянцева.

28 июля кадастровая служба Черногории начала оформлять заморозку недвижимости граждан России, которые попали в утвержденный санкционный список. Отмечается, что меру приняли в рамках европейских санкций в отношении России в связи с военной операцией на территории Украины.

Нина Ташевская
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