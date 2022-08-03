Названы две главные задачи при ребрендинге KFC в России

Маркетолог Сорвачева: поддержание качества — одна из двух главных задач ребрендинга KFC

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева объяснила значимость ребрендинга KFC и Pizza Hut. По словам специалиста, сейчас компаниям необходимо провести переименование с учетом того факта, что их основными конкурентами станут российские бренды. В разговоре с «Лентой.ру» он назвала две основных задачи ребрендинга сетей.

Ранее стало известно, что заведения KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию, следует из материалов компании Yum! Brands, владельца сетей, размещенных на сайте компании.

Уточняется, что в июне предприятие завершило передачу Pizza Hut в России местному оператору, и он уже начал процесс проведения ребрендинга, руководствуясь концептом, не связанным с Yum! Brands. Переговоры о передаче ресторанов KFC также продвигаются, включая заведения, работающие по франшизе. Местный оператор возьмет на себя ответственность за ребрендинг.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркивается в публикации.

Основные задачи

Две основных составляющих ребрендинга — это поддержание качества и сохранение ассортимента, объяснила Сорвачева. Она указала, что при переименовании компании необходимы маркетинговые усилия и немалые вложения для поддержания продаж на прежнем уровне.

«Ребрендинг очень важен, но нужно учитывать, что сейчас основная конкуренция будет уже с отечественными сетями, — указала digital-директор коммуникационного агентства. — В целом подход к ребрендингу KFC не будет отличаться от ребрендинга каких-либо других производителей или точек общественного питания. Новая концепция должна быть рассчитана на свой сегмент аудитории, большую географию и, самое главное, отражать амбиции новых собственников».

По итогам ребрендинговой кампании можно понять планы на будущее и амбиции бренда, поделилась Сорвачева. «Также будет интересно посмотреть, изменятся ли креативные команды, так как зачастую менеджмент уходящих западных брендов остается прежним и продолжает работать с теми же поставщиками услуг, что и раньше», — заметила специалист.

О переговорах о продаже KFC компания сообщала в начале июля. В середине месяца основатель российского проекта корейского стритфуда Kannam Chicken заявил, что намерен приобрести этот бизнес, и предупредил о вероятной смене названия.