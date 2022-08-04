Появились новые детали получения атлетами из России загрязненного допингом БАДа

ФМБА заявило, что не давало российским спортсменам загрязненные допингом БАДы

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА России) высказалось о получении российскими атлетами загрязненного допингом БАДа. Новые детали приводит РБК.

В ФМБА заявили, что не выдавали российским сборным партию БАД ZMA PRO, загрязненную запрещенным веществом. По их мнению, ответственность за употребление препарата лежит на спортсменах, так как они не указали принимаемую БАД в протоколе допинг-контроля.

29 июля журналист Сергей Лисин сообщил, что в 2020 году ФМБА выдал российским спортсменам более четырех тысяч банок с БАДами, загрязненными допингом. После того как конькобежец Михаил Казелин сдал положительную допинг-пробу, агентство прекратило выдачу препаратов атлетам.

В ходе расследования выяснилось, что данные БАДы выдавали в том числе фигуристам групп Этери Тутберидзе, Нины Мозер и Евгения Плющенко. Всего было выявлено два положительных допинг-теста, связанных с приемом препарата.