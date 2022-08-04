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Япония выразила протест Китаю из-за упавших близко к ней ракет

Минобороны Японии выразило протест Китаю из-за упавших близко к границам страны ракет
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Япония выразила протест Китаю из-за пяти ракет, запущенных в ходе учений китайских ВМС и упавших недалеко от японских границ. Об этом заявил министр обороны Нобуо Киси, передает ТАСС.

Сообщается, что снаряды упали в исключительной экономической зоне Японии. «В связи с этим китайской стороне был выражен протест по дипломатическим каналам», — сказал Киси.

Ранее МИД Тайваня призвал международное сообщество осудить военную угрозу со стороны Китая. Согласно заявлению ведомства, своими действиями Китай подражает КНДР, которая позволяет себе запуски ракет недалеко от соседних стран. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия Пекина.

4 августа в МИД КНР заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Николай Чигасов
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