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Тайвань призвал международное сообщество осудить военную угрозу Китая

МИД Тайваня призвал международное сообщество осудить военную угрозу Китая
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:
Глава МИД Тайваня Джозеф Ву

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву. Фото: Ann Wang / Reuters

МИД Тайваня призвал международное сообщество осудить военную угрозу со стороны Китая. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению ведомства, своими действиями Китай подражает КНДР, которая позволяет себе запуски ракет недалеко от соседних стран. Во внешнеполитическом ведомстве решительно осудили действия Пекина. МИД призвал другие государства поддержать «свободный и демократический» Тайвань.

Ранее в МИД КНР заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе — это законная ответная мера на визит в Китайскую Республику (Тайвань) спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. По сообщению министерства иностранных дел Китая, учения направлены на противодействие провокаторам и на защиту суверенитета государства.

4 августа стало известно, что корабли и авиация китайской армии во время учений в Тайваньском проливе временно пересекли его разделительную линию. Как минимум десять кораблей ВМС Китая и еще несколько самолетов ВВС на короткое время зашли за черту, которая разделяет тайваньскую и китайскую части пролива.

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Николай Чигасов
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