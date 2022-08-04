В ДНР сообщили о взятии под контроль 70 процентов Песков

Народная милиция ДНР сообщила о взятии под контроль 70 процентов населенного пункта Пески

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески. Об этом сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции республики Илья Емельянов, передает ТАСС.

«70 процентов пункта Пески под нашим контролем», — заявил он в эфире Первого канала.

Ранее украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал бои в поселке Пески «персональным адом». По его словам, по поселку за сутки было выпущено 6500 снарядов.

2 августа Емельянов рассказывал, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон. По его словам, местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами.