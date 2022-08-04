Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР сообщили о взятии под контроль 70 процентов Песков

Народная милиция ДНР сообщила о взятии под контроль 70 процентов населенного пункта Пески

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 70 процентов населенного пункта Пески. Об этом сообщил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции республики Илья Емельянов, передает ТАСС.

«70 процентов пункта Пески под нашим контролем», — заявил он в эфире Первого канала.

Ранее украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал бои в поселке Пески «персональным адом». По его словам, по поселку за сутки было выпущено 6500 снарядов.

2 августа Емельянов рассказывал, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон. По его словам, местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
СК назвал возможные причины пожара на складе Ozon
Россиянам назвали модные модели джинсов на осень и зиму
Новосибирский депутат объявлен в розыск по делу о фейках
НАТО заявила о самом опасном положении Европы со времен Второй мировой войны
ЦБ сообщил об отсутствии планов выкупать заблокированные российские активы
В России выпустят свою диетическую Coca-Cola
Раскрыта стоимость квартир в знаменитом доме в центре Москвы
Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео
ЦБ допустил послабления для «недружественных стран» в обмен на смягчение санкций
Мать с ребенком погибли в Донецке в результате удара ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.