На Украине предложили оставить в школьной программе русских писателей

Минобразования Украины предложило оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

В Министерстве образования Украины предложили оставить в школьной программе зарубежной литературы русских писателей. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве предложили оставить в школьной программе русских писателей, связанных с Украиной. В частности, в числе таковых назвали Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Илью Ильфа и Евгения Петрова.

В июне заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что власти республики решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения о героизме русских солдат. При этом он отметил, что окончательное решение о том, каких именно писателей уберут из списков литературы, пока не принято.