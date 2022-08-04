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На Украине предложили оставить в школьной программе русских писателей

Минобразования Украины предложило оставить в школьной программе Гоголя и Булгакова

Фото: Globallookpress.com

В Министерстве образования Украины предложили оставить в школьной программе зарубежной литературы русских писателей. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве предложили оставить в школьной программе русских писателей, связанных с Украиной. В частности, в числе таковых назвали Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Илью Ильфа и Евгения Петрова.

В июне заместитель министра образования Украины Андрей Витренко заявил, что власти республики решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения о героизме русских солдат. При этом он отметил, что окончательное решение о том, каких именно писателей уберут из списков литературы, пока не принято.

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Георгий Нестеров
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