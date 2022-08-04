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Шведская телекомпания извинилась за «неправильный» репортаж об Украине

Шведский телеканал SVT извинился за «неправильный» репортаж о жителях Херсона

Фото: РИА Новости

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» репортаж об Украине, в котором жители Херсона плакали от радости, получив паспорт гражданина России, передает Dagens Media.

Журналисты узнали о скандале, вызванном сюжетом, который аудитория сочла «дышащим российской пропагандой». В выпуске передачи «Репортаж», который показали 28 июля, жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт, и под звуки гимна присягали на верность Российской Федерации.

После этого на авторов ролика поступили многочисленные жалобы. Ко вторнику, 2 августа, Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. В ответ на это телекомпания уточнила, что использовала кадры, снятые агентством Reuters.

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«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных», — отметило руководство. Телеканал добавил, что «нужно было дать зрителям больше контекста».

Первые жители Херсона получили российские паспорта 11 июня.

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Марина Совина
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