Шведская телекомпания извинилась за «неправильный» репортаж об Украине

Шведский телеканал SVT извинился за «неправильный» репортаж о жителях Херсона

Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за «неправильный» репортаж об Украине, в котором жители Херсона плакали от радости, получив паспорт гражданина России, передает Dagens Media.

Журналисты узнали о скандале, вызванном сюжетом, который аудитория сочла «дышащим российской пропагандой». В выпуске передачи «Репортаж», который показали 28 июля, жители Херсона плакали от радости, получив российский паспорт, и под звуки гимна присягали на верность Российской Федерации.

После этого на авторов ролика поступили многочисленные жалобы. Ко вторнику, 2 августа, Наблюдательный совет по радио и телевидению получил в общей сложности 47 жалоб на телеканал. В ответ на это телекомпания уточнила, что использовала кадры, снятые агентством Reuters.

«Эти кадры сняла съемочная группа Reuters. По их данным, корреспонденты работали беспрепятственно и снимали все, что хотели — без жесткого контроля со стороны российских военных», — отметило руководство. Телеканал добавил, что «нужно было дать зрителям больше контекста».

Первые жители Херсона получили российские паспорта 11 июня.