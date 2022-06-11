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Первые жители Херсона получили российские паспорта

Глава ВГА Херсонской области Сальдо: первые 25 жителей региона получили паспорта России

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Первые 25 жителей города Херсон получили паспорта граждан Российской Федерации. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

В числе первых получателей паспорта РФ оказался и сам глава ВГА Херсонской области. «Самый желанный подарок в преддверии Дня России. Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», — заявил Владимир Сальдо.

Российские паспорта также начали выдавать и жителям города Мелитополь. По словам члена главного совета ВГА Запорожской области Василия Рогова, 11 июня прошла церемония выдачи первых российских паспортов жителям Мелитополя. По состоянию на 6 июня, 70 тысяч жителей Запорожской области подали заявки на получение паспорта РФ.

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Николай Чигасов
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