Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Актер Андрей Чернышев опроверг сообщения о госпитализации

Актер Андрей Чернышев опроверг сообщения о госпитализации в Москве
Андрей Чернышев

Андрей Чернышев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Чернышев опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», — заявил актер.

Ранее появилась информация о том, что Чернышева госпитализировали в один из московских кардиоцентров. Диагноз артиста не уточнялся.

С 1994 по 2006 год Чернышев был участником труппы Московского театра «Ленком». В фильмографии артиста более ста проектов — наибольшую известность Чернышеву принесла роль Сергея Карского в четырех сезонах сериала «Анатомия убийства».

Ранее стало известно о госпитализации 77-летнего народного артиста России актера Александра Филиппенко. Актер попал в больницу из-за коронавируса. Позже кинодеятель рассказал, что чувствует себя бодро, и призвал всех быть внимательными к организму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Патриотические настроения захватили китайские социальные сети
Акинфеев рассказал о решении пойти на понижение зарплаты
Сомнолог поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном
Россияне массово устремились на любимый курорт богачей на Новый год
В США обнаружили утечку опасного газа
Путин не обсудил с Эрдоганом закупку Bayraktar у Турции
Моряк 16 часов ждал спасения в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантики
Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке
Путин и Эрдоган подтвердили волю к развитию отношений между странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.