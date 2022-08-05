Актер Андрей Чернышев опроверг сообщения о госпитализации в Москве

Российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Чернышев опроверг сообщения о своей госпитализации. Об этом сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Это ерунда какая-то, глупости пишут», — заявил актер.

Ранее появилась информация о том, что Чернышева госпитализировали в один из московских кардиоцентров. Диагноз артиста не уточнялся.

С 1994 по 2006 год Чернышев был участником труппы Московского театра «Ленком». В фильмографии артиста более ста проектов — наибольшую известность Чернышеву принесла роль Сергея Карского в четырех сезонах сериала «Анатомия убийства».

Ранее стало известно о госпитализации 77-летнего народного артиста России актера Александра Филиппенко. Актер попал в больницу из-за коронавируса. Позже кинодеятель рассказал, что чувствует себя бодро, и призвал всех быть внимательными к организму.

