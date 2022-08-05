Российские хоккеисты устроили массовую драку во время матча

Десять хоккеистов из «Сочи» и «Авангарда» устроили массовую драку во время матча

Российские хоккеисты из «Сочи» и «Авангарда» устроили массовую драку во время матча предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open». Об этом сообщает РБК.

После стартового вбрасывания игроки набросились друг на друга. Всего в драке участвовали десять хоккеистов, по пять от каждой команды. Участники конфликта были наказаны и получили пятиминутные штрафы.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу гостей турнира. По итогам матча «Сочи» и «Авангард» набрали 81 и 84 минуты штрафа соответственно.

В ноябре прошлого года хоккеисты детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира в Сочи. Мать одного из юных спортсменов рассказала, что хозяева набросились на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который ликовал и одобрял потасовку. Отмечалось, что некоторым хоккеистам потребовалась медицинская помощь.