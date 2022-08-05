«Фенербахче» наказали за кричалки фанатов о Путине на матче Лиги чемпионов

«Фенербахче» оштрафовали за кричалки фанатов о Путине на матче ЛЧ с киевским «Динамо»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал турецкий «Фенербахче» за кричалки фанатов во время домашнего матча отборочного этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА оштрафовал турецкий клуб на 50 тысяч евро. Кроме того, он обязал «Фенербахче» закрыть сектор, который вмещает от пяти тысяч болельщиков на следующем матче еврокубков. Фанаты стамбульского клуба скандировали имя президента России Владимира Путина во время игры с киевской командой.

Киевское «Динамо» оказалось сильнее «Фенербахче» в отборочном этапе. Турецкий клуб продолжит выступление в еврокубках в квалификации Лиги Европы.

30 июля «Фенербахче» выступил с заявлением относительно поведения болельщиков. В турецком клубе осудили скандирование, но отказались отвечать за действия фанатов.