«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина своими фанатами

«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина фанатами на матче ЛЧ

Турецкий «Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени президента России Владимира Путина своими фанатами на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Заявление доступно на сайте клуба.

В «Фенербахче» заявили, что произошедшее в матче никак не может ассоциироваться с позицией клуба относительно происходящей ситуации. «Причиной дискуссии стало 20-секундное выступление части трибун, в то время как матч длился 120 минут. Возлагать какую-либо ответственность на клуб как на юридическое лицо совершенно несправедливо», — посчитали они.

Фанаты турецкой команды начали скандировать имя президента России во время матча с «Динамо» 27 июля. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. После этого инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций начал расследование случившегося.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».