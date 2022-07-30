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Спорт

«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина своими фанатами

«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина фанатами на матче ЛЧ

Фото: Shutterstock

Турецкий «Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени президента России Владимира Путина своими фанатами на матче квалификации Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Заявление доступно на сайте клуба.

В «Фенербахче» заявили, что произошедшее в матче никак не может ассоциироваться с позицией клуба относительно происходящей ситуации. «Причиной дискуссии стало 20-секундное выступление части трибун, в то время как матч длился 120 минут. Возлагать какую-либо ответственность на клуб как на юридическое лицо совершенно несправедливо», — посчитали они.

Фанаты турецкой команды начали скандировать имя президента России во время матча с «Динамо» 27 июля. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. После этого инспектор Союза европейских футбольных ассоциаций начал расследование случившегося.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».

Анастасия Борисова
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