УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на игре Лиги чемпионов в Турции

УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на игре киевского «Динамо» в Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по итогам ответного матча квалификации Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Разбирательством займется инспектор УЕФА по этике и дисциплине. В союзе подчеркнули, что всю информацию о ходе расследования предоставят в установленном порядке.

Турецкие болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина во время игры с киевским «Динамо» 27 июля. Встреча между командами прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу выразил сожаление из-за кричалок о российском лидере.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».