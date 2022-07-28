Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Чжу Линь
0:2
Завершен
Анастасия Потапова
Прага
Зенит-мол.
Завтра
17:00 (Мск)
ЦСКА-мол.
Россия - МФЛ|Группа A. 4-й тур
Ростов-мол.
Завтра
18:00 (Мск)
Локомотив-мол.
Россия - МФЛ|Группа B. 4-й тур
Мюнхен-1860
Завтра
21:45 (Мск)
Боруссия Д
Кубок Германии|1-й раунд
Спорт

УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на игре Лиги чемпионов в Турции

УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на игре киевского «Динамо» в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по итогам ответного матча квалификации Лиги чемпионов между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо». Об этом сообщается на сайте организации.

Разбирательством займется инспектор УЕФА по этике и дисциплине. В союзе подчеркнули, что всю информацию о ходе расследования предоставят в установленном порядке.

Турецкие болельщики начали скандировать имя президента России Владимира Путина во время игры с киевским «Динамо» 27 июля. Встреча между командами прошла в Стамбуле и завершилась победой киевлян в дополнительное время со счетом 2:1. Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу выразил сожаление из-за кричалок о российском лидере.

По итогам двухматчевого противостояния «Динамо» вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там киевляне встретятся с австрийским «Штурмом».

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о необходимости пересмотра отношений с Финляндией и Швецией
На Украине не согласились с российской трактовкой соглашения о вывозе зерна
Арестованная в России баскетболистка Грайнер попала на обложку TIME
В США обеспокоились масштабной скупкой земель китайцами
Мужчину с гранатой обезвредили в московской квартире
В России поймали обналичивших 600 материнских капиталов мошенников
Россиянка объявила свою дочь «умершей» ради квартиры
УЕФА начал расследование из-за кричалок о Путине на игре Лиги чемпионов в Турции
Популярный iPhone подешевел на 30 процентов
Оставшиеся без воды и лекарств у берега Индии российские моряки попросили помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.