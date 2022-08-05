Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Писатель оценил удаление YouTube-канала Гоблина

Писатель Цыпкин объяснил удаление YouTube-канала Гоблина политической позицией блогера
Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Российский писатель и сценарист Александр Цыпкин оценил удаление YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин в беседе с URA.RU.

По мнению Цыпкина, ситуация крайне негативно отображает то, что происходит сегодня со свободой слова. «Ведь по сути дела канал Дмитрия Юрьевича заблокировали не за материалы, размещенные на канале, что еще хоть как-то объяснимо, а за его политическую позицию в целом», — сказал он.

Писатель отметил, что Гоблин «осознанно не публиковал на своем канале ничего, кроме интервью про исторические события и обзоров на фильмы». Контент не нарушал правил сообщества, поэтому блокировка канала незаконна, добавил он.

Цыпкин также выразил надежду, что Пучкову удастся набрать прежнюю аудиторию на других платформах. «Ну, а мы будем всячески его поддерживать», — заключил писатель.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым. Позже Пучкова поддержал Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик в соцсетях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев поддержал «Гоблина» после удаления его YouTube-канала
В ЛНР сообщили о входе союзных сил в Артемовск
Писатель оценил удаление YouTube-канала Гоблина
Россиянам рассказали о будущем рубля
Зеленский уличил ЕС в задержке помощи для Украины на 8 миллиардов евро
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
Исток Темзы в Великобритании впервые пересох из-за жары
Жираф вмешался в помолвку и повредил шею будущей невесте
Китай посоветовал США общаться в духе взаимного уважения
Гоблин прокомментировал поддержку Медведева после удаления YouTube-канала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.