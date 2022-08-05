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Медведев поддержал «Гоблина» после удаления его YouTube-канала

Медведев пообещал «отомстить» после удаления YouTube-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, после того, как администрация видеохостинга YouTube удалила канал блогера. Соответствующий комментарий он оставил на странице группы Пучкова во «Вконтакте».

Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим

Дмитрий МедведевЗаместитель председателя Совета безопасности России

Сам Дмитрий Пучков назвал решение об удалении канала давно ожидаемым. «Они последовательно банят все пророссийские ресурсы», — заявил блогер. Он отметил, что перенес весь свой контент на российские платформы еще полтора года назад.

В Google объяснили блокировку канала Гоблина

YouTube заблокировал канал Гоблина 4 августа за нарушение правил сообщества, в настоящее время он недоступен. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков.

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Позже в Google объяснили, почему удалили канал российского блогера. Там заявили, что это было сделано из-за нарушения политики компании в отношении разжигания ненависти. «Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удален», — пояснили там.

Уточняется, что речь идет о контенте, «в котором отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия». В частности, имеется в виду и конфликт на Украине.

YouTube и ранее блокировал российские каналы

Это не первый случай, когда видеохостинг блокирует контент российских каналов. Так, в августе было удалено пародийное видео, в котором президент Украины Владимир Зеленский якобы подписывает акт о безоговорочной капитуляции и в котором снялся глава Чечни Рамзан Кадыров. Причиной стало нарушение авторских прав из-за использования в начале ролика чужих кадров, на которых Киев снят с высоты птичьего полета.

При этом блогер Вус КомикадZe (настоящее имя — Максим), который сыграл в этом видео украинского лидера, утверждает, что приобрел кадры на видеостоке. По его мнению, YouTube, удовлетворив эту просьбу, «доказал свою политическую ангажированность».

В июне был удален YouTube-аккаунт телеканала КПРФ «Красная линия». Представители канала сочли, что одной из причин блокировки стала «патриотическая политика телеканала». Перед этим, в мае, YouTube временно заблокировал канал «Красной линии» и запретил размещать в нем новый контент. Причиной стала публикация сюжета, в котором председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и высказался о ситуации на Украине.

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Также в июне YouTube удалил резервный канал российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова). «Видимо, в этот раз наши видео не угодили ведомствам уже за океаном, ведь они сильно ударили по их имиджу», — заявили блогеры, усомнившись в том, что хостинг является свободной платформой.

Позже Столяров заявил, что аккаунт мог быть удален из-за их розыгрыша бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего. Он назвал новые ограничения со стороны видеохостинга ожидаемыми и отметил, что они с Кузнецовым решили перейти на российские площадки, в частности на RuTube.

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Марина Совина
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