YouTube удалил канал КПРФ из-за видео с Зюгановым

Google удалил YouTube-канал КПРФ «Красная линия» из-за видео с Зюгановым

Компания Google удалила YouTube-аккаунт телеканала КПРФ «Красная линия». Об этом говорится в публикации канала в Telegram.

«Google удалила YouTube-канал "Красная линия" с видеосервиса из-за видеосюжетов с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым», — указано в посте. Другие подробности не приводятся. Кроме того, представали «Красной линии» сочли, что одно из причин блокировки стала «патриотическая политика телеканала».

При попытке зайти на канал «Красная линия» на видеохостинге появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube.

Перед этим, в мае, YouTube временно заблокировал канал «Красной линии» и запретил размещать в нем новый контент. Телеканал заявил, что такие меры видеохостинг применил из-за публикации сюжета, в котором Зюганов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и высказался о ситуации на Украине. Этот ролик был удален с видеохостинга.

Ранее YouTube заблокировал каналы ряда российских программ — «Модного приговора», «Давай поженимся!» и других передач, продюсированием которых занимается компания «Красный квадрат». Причиной видеохостинг назвал нарушение условий использования YouTube.

Перед этим сервис также ввел ограничения против ряда других российских каналов. В мае видеохостинг ограничил доступ к аккаунту директора вещания RT Антона Красовского. Помимо того, сервис заблокировал и позже восстановил профиль санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24».

В апреле YouTube ограничил доступ к каналу Госдумы «ДумаТВ». Компания Google объяснила это решение соблюдением законодательства о санкциях и правилах торговли.

В марте были заблокированы YouTube-каналы, связанные с российскими государственными СМИ. В их число попали Первый канал, «Россия 1», «Звезда», «Культура», «Россия 24», НТВ и другие медиа.