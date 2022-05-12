YouTube разблокировал аккаунт петербургского телеканала

YouTube восстановил доступ к ранее удаленному аккаунту петербургского телеканала «ЛенТВ24»

Видеохостинг YouTube восстановил доступ к аккаунту санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24», который ранее был заблокирован сервисом. Об этом телеканал сообщил в своем Telegram в четверг, 12 мая.

«ЛенТВ24» опубликовал скриншот уведомления от видеохостинга. «Повторная проверка показала, что в вашем аккаунте YouTube нет нарушений Условий использования. Мы разблокировали его», — говорится в сообщении видеохостинга. YouTube также принес телеканалу извинения за доставленные неудобства.

Представители «ЛенТВ24» заявили, что не намерены благодарить Google и YouTube за разблокировку аккаунта. Они также поблагодарили за поддержку в этой ситуации Роскомнадзор, СМИ, первого зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича, сенатора Сергея Перминова и зрителей.

О том, что YouTube удалил аккаунт телеканала «ЛенТВ24», его представители сообщили 11 мая. Они выразили уверенность в том, что поводом к ограничениям стала трансляция, посвященная Дню Победы. 12 мая Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу «ЛенТВ24» и объяснить причины его блокировки.