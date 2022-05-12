Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

YouTube разблокировал аккаунт петербургского телеканала

YouTube восстановил доступ к ранее удаленному аккаунту петербургского телеканала «ЛенТВ24»

Фото: Unsplash

Видеохостинг YouTube восстановил доступ к аккаунту санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24», который ранее был заблокирован сервисом. Об этом телеканал сообщил в своем Telegram в четверг, 12 мая.

«ЛенТВ24» опубликовал скриншот уведомления от видеохостинга. «Повторная проверка показала, что в вашем аккаунте YouTube нет нарушений Условий использования. Мы разблокировали его», — говорится в сообщении видеохостинга. YouTube также принес телеканалу извинения за доставленные неудобства.

Представители «ЛенТВ24» заявили, что не намерены благодарить Google и YouTube за разблокировку аккаунта. Они также поблагодарили за поддержку в этой ситуации Роскомнадзор, СМИ, первого зампредседателя Комиссии по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича, сенатора Сергея Перминова и зрителей.

О том, что YouTube удалил аккаунт телеканала «ЛенТВ24», его представители сообщили 11 мая. Они выразили уверенность в том, что поводом к ограничениям стала трансляция, посвященная Дню Победы. 12 мая Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к каналу «ЛенТВ24» и объяснить причины его блокировки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В России рассказали об ответе на вступление Финляндии в НАТО
Литва назвала размер заблокированных активов России и Белоруссии
В Подмосковье мать убила сына-подростка и совершила суицид
Суд отказался освободить фигуранта дела «золотого» полковника МВД Захарченко
Расстроенная официантка получила почти тысячу долларов чаевых от щедрой пары
Украинские националисты попросили Илона Маска забрать их с «Азовстали»
Уходивший от полицейской погони россиянин сбил ребенка на пешеходном переходе
Сестра пострадавшего ребенка рассказала об обстреле российского села Украиной
Новая жена Мамаева похвасталась подарком от мужа за три миллиона рублей
Кевин Спейси впервые получил главную роль после обвинений в домогательствах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.