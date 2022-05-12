Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-аккаунт петербургского телеканала

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-аккаунт телеканала «ЛенТВ24»

Роскомнадзор потребовал от администрации компании Google разблокировать аккаунт санкт-петербургского телеканала «ЛенТВ24» на видеохостинге YouTube. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

В Роскомнадзоре уточнили, что YouTube ранее ограничил доступ к «ЛенТВ24». По словам представителей телеканала, причиной блокировки послужила трансляция мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

«Подобные меры в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми аналогичные ограничения в отношении указанного аккаунта», — заявили в Роскомнадзоре. В регуляторе добавили, что также потребовали от Google объяснить причину ограничения доступа к аккаунту телеканала.

«ЛенТВ24» сообщил об ограничениях в отношении своего YouTube-канала 11 мая в Telegram. Телеканал опубликовал скриншот уведомлений от видеохостинга, согласно которым, YouTube удалил посвященную Дню Победы трансляцию. «Наши специалисты проверили ваш контент и обнаружили, что в нем нарушаются правила YouTube, а именно правила в отношении спама, мошенничества и обмана», — объяснили в видеохостинге.

В другом сообщении YouTube заявил, что канал «ЛенТВ24» был удален из-за нарушений правил сообщества. Уточнялось, что телеканал мог подать апелляцию на это решение.

Ранее Роскомнадзор обратился к Google с требованием восстановить все ролики с участием главы компании «Роскосмос» Дмитрия Рогозина на YouTube, удаленные видеохостингом с канала «Роскосмос Медиа». В регуляторе заявили, что такие меры также нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.