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Роскомнадзор призвал Google восстановить доступ к видео с Рогозиным на YouTube

Роскомнадзор потребовал восстановить на видеохостинге YouTube видео с Рогозиным

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Роскомнадзор (РКН) обратился к Google LLC с требованием восстановить все ролики с участием главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в YouTube, а также восстановить YouTube-канал депутата Госдумы Нины Останиной. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ведомстве указали, что такие ограничительные меры «в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

8 мая стало известно, что YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» все видео с участием Рогозина. Представитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец заявил о том, что с платформы пропали ролики об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и посещении Рогозиным космодрома Восточный. Утверждается, что всего было удалено около двадцати записей.

Сам Рогозин на произошедшее отреагировал песней собственного сочинения.

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Варвара Кошечкина
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