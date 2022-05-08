Рогозин ответил на удаление его видеозаписей из YouTube новой песней

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин записал песню «Русские» в ответ на действия YouTube

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин записал новую песню «Русские» в ответ на удаление его видеозаписей из YouTube-канала «Роскосмос Медиа». Случившееся глава госкорпорации прокомментировал в своем Telegram-канале.

Сообщается, что слова композиции государственный деятель написал сам, а музыку — казахский музыкант Ильяс Аутов. В видеоклипе также звучит хор байконурцев. «Слушайте мою песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — ответил Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, действия YouTube обусловлены американской цензурой, которая поощряет лишь то, что «соответствует их видению мира».

Директор корпорации также подчеркнул, что у России свое понимание истории. «Именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз. Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?» — пишет Рогозин.

8 мая стало известно, что YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» все видео с участием главы организации Дмитрия Рогозина. Представитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец заявил о том, что с платформы пропали ролики об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и посещении Рогозиным космодрома Восточный. Утверждается, что всего было удалено около двадцати записей.