YouTube удалил с канала «Роскосмоса» все записи с Рогозиным

В «Роскосмосе» заявили, что YouTube удалил все видео с Рогозиным с канала госкорпорации

YouTube удалил с канала «Роскосмос Медиа» все видео с участием генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом заявил глава пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

По его словам, с канала пропали интервью, а также видео участия Рогозина в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и посещение им космодрома Восточный.

Струговец отметил, что всего удалено около двадцати записей, которые в сумме набрали около пяти миллионов просмотров. «Это все, что нужно знать о свободе слова по-американски», — написал он.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что YouTube перейдет грань, после которой не сможет работать в России. По его словам, видеохостинг «предался вакханалии запретов на все новые российские информационные ресурсы».