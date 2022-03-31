В Совфеде заявили о возможном прекращении работы YouTube в России

Пушков заявил, что YouTube перейдет грань, после которой не сможет работать в России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что видеохостинг YouTube когда-то перейдет грань, после которой больше не сможет работать на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«Google и YouTube идут по пути наращивания конфронтации с российскими регулирующими органами, потому что YouTube предался вакханалии запретов на все новые российские информационные ресурсы», — заявил Пушков на заседании комиссии на тему развития российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-компаниями.

По мнению сенатора, видеосервис когда-то перейдет ту грань, после которой он не сможет работать в стране. «По крайней мере все, что делает YouTube на сегодняшний момент, подводит к этому выводу», — пояснил он.

Политик также добавил, что задача сейчас состоит в том, чтобы интегрировать зарубежных IT-гигантов в российское правовое пространство, чтобы они работали по законам России, а не по «неким правилам сообщества». «Мы эти правила сообщества не признаем и не будем признавать», — подчеркнул Пушков.

Ранее 11 марта YouTube объявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Представители видеохостинга также добавили, что платформа удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику». Перед этим YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.