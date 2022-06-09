Названа причина блокировки YouTube-канала Вована и Лексуса

Причиной блокировки YouTube-канала Вована и Лексуса назвали просьбу Минобороны Британии

Российский блогер-пранкер Алексей Столяров (псевдоним — Лексус) назвал причину блокировки YouTube-канала, который он ведет совместно с Владимиром Кузнецовым (Вован). В разговоре с радиостанцией Говорит «Москва» он заявил, что аккаунт был удален по просьбе Минобороны Великобритании.

По словам Столярова, ранее Минобороны Великобритании попросило YouTube-удалить канал пранкеров и видеохостинг это сделал. Однако блогеры создали второй аккаунт, в котором публиковали ролики. «Он (новый YouTube-канал пранкеров — прим. «Ленты.ру») у нас был скорее для западной аудитории ориентирован. После того, как мы выложили пранки с Джорджем Бушем-младшим, я думаю по этой причине YouTube решил заблокировать и второй канал», — предположил собеседник радиостанции.

Столяров также назвал новые ограничения со стороны видеохостинга ожидаемыми. Помимо того, пранкер заявил, что они с Кузнецовым решили перейти на российские площадки, в частности на RuTube.

О том, что YouTube удалил резервный канал Вована и Лексуса, стало известно 9 июня.